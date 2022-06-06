مفهوم التسييس بين التوظيف الحكومي والممارسات الجديدة - زهير الخويلدي

2022/06/06 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي مقدمةيبدو منذ وقت طويل أن الدراسات السياسية ظلت، في معظمها، صامتة بشكل مدهش فيما يتعلق بظروف وشروط وآليات التسييس.



ومع ذلك، مع تضاعف البحث في التسييس، اكتسبت تعريفات المصطلح "مرونة قوية" لدرجة أنه يمكن أن يظهر الآن على أنه "مفهوم الإسفنج".



للتبسيط، يمكننا التمييز بين معنيين رئيسيين للتسييس اعتمادًا على ما إذا كان يتعلق بظواهر أو مشاكل، من ناحية، أو بالجماهير أو بالأفراد، من ناحية أخرى.



على ......





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