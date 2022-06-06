كوريا الجنوبية وأميركا تطلقان صواريخ ردا على تجارب بيونغ يانغ

2022/06/06 | 08:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكر مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن سول وواشنطن أطلقتا ثمانية صواريخ أرض أرض صوب البحر قبالة ساحل كوريا الجنوبية الشرقي في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، غداة إطلاق كوريا الشمالية وابلا من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى.ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن هذا الإجراء دليل على […]

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