2022/06/06 | 08:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لقناة إيطالية، إن عددا من دول جوار صربيا أغلقت مجالها الجوي بوجه طائرة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي كان يعتزم إجراء زيارة إلى بلغراد للقاء مسؤولين صرب الإثنين، وفق ما نقلته وك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول مجاورة لصربيا تغلق مجالها الجوي أمام طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دول مجاورة لصربيا تغلق مجالها الجوي أمام طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).