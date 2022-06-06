2022/06/06 | 08:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بعد أن رفعت السعودية أسعار مبيعات الخام بحدة في تموز، وهو مؤشر على مدى شح المعروض حتى بعد اتفاق أوبك+ على تسريع زيادات الإنتاج خلال الشهرين المقبلين.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.95 سنتاً أو 0.76 بالمئة إلى 120.67 دولاراً للبرميل في الساعة 04:19 بتوقيت […]

ظهرت المقالة عالمياً..



الخام السعودي يتسبب بارتفاع اسعار النفط أولاً على ايرث نيوز.

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