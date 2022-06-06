2022/06/06 | 09:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يرفض نادي ليفربول مُحاولات نادي بايرن ميونخ لخطف الجناح السنغالي المُتألق ساديو ماني خلال الميركاتو الصيفي.وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة ماني في الرحيل عن قلعة الريدز بعد 6 سنوات حافلة، وبرز اسم نادي بايرن ميونخ في قائمة المُهتمين بخدماته.ليفربول يرفض أول عروض بايرن ميونخ لضم ماني وبحسب تقرير نشرته صحيفة […]

ظهرت المقالة ليفربول يرفض محاولات بايرن ميونخ لانتزاع ماني أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يرفض محاولات بايرن ميونخ لانتزاع ماني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يرفض محاولات بايرن ميونخ لانتزاع ماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).