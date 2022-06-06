شاهد لحظة حمل جدة تبلغ 104 أعوام لبطريق..أمنيتها تتحقق

2022/06/06 | 09:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما أرادت بيرثا كومور في ولاية كونيتيكت الأمريكية، البالغة من العمر 104 أعوام، حمل بطريق، وفي صباح يوم السبت، أتيحت لها الفرصة للقيام بذلك.ووثقت الكاميرات هذه اللحظة الفريدة من نوعها

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