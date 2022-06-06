“أوبر” تكشف قائمة بـ”أغرب المفقودات” في رحلاتها

2022/06/06 | 09:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة “أوبر” عن مؤشر المفقودات السنوي السادس، الذي تضمن قائمة من أغرب ما نسيه الركاب خلال رحلاتهم في سيارات الأجرة الخاصة بها.ووفق مؤشر المفقودات، فإن قائمة الأشياء الأكثر شيوعا في تركها داخل سيارات الأجرة في الولايات المتحدة، هي الكاميرات والمفاتيح ومحافظ النقود وحقائب الظهر وسماعات الرأس والنظارات والسجائر الإلكترونية والبطاقات التعريفية وقطع المجوهرات […]

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