رونالدو يحلق عاليا بلائحة الهدافين الدوليين.. وميسي يحسن مركزه

2022/06/06 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زاد كريستيانو رونالدو قائد البرتغال، رصيده من الأهداف الدولية خلال فوز منتخب بلاده على سويسرا، 4-0، أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.وذكرت شبكة “سكواكا” للإحصائيات، أن رونالدو رفع رصيده من الأهداف الدولية، إلى 117 هدفا مع المنتخب البرتغالي، بعدما نجح في تسجيل الهدفين الثاني والثالث من مواجهة […]

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