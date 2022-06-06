2022/06/06 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، استقراراً بالاسواق المحلية في العراق.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) اسعار صرف الدولار بحسب محال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الشمال

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية اليوم الاثنين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقرار أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية اليوم الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).