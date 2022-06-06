الفتح يكشف عن ملامح مبادرة مرتقبة لإنهاء الإنسداد السياسي

2022/06/06 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، اليوم الاثنين، عن مبادرة سياسية جديدة تلوح بالافق لحل الانسداد السياسي في العراق.

وقال الخدران في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "حراكا سياسيا متصاعدا تقوده قوى وشخصيات سياسية من اطياف متعددة من السنة والشيعة وحتى الكرد من اجل بلورة مبادرة جديدة بدات تلوح بالافق من اجل ايجاد حل للانسداد السياسي في المشهد العراقي والذي يثير القلق لكل الاطراف دون اسنثناء خاصة وأن البلاد تمر بازمات متفاقمة".

واضاف أنه "لن تعلن مضامين المبادرة لحين انضاج بنودها والحصول على ضوء اخضر من كل الاطراف لدعمها للوصول الى مسودة تسهم في حلحلة الازمة الراهنة"، لافتا الى أن "الجميع يدرك خطورة المرحلة الراهنة وضرورة تشكيل حكومة توافقية تسهم في معالجة ازمات البلاد الخانقة".

وأشار الى أن "الانسداد السياسي لايصب في مصلحة اي تكتل سياسي في ظل ازمات قاسية يعيشها الشعب "، مبينا أن "الايام المقبلة ستكون مهمة في اطار طرح المبادرة القادمة والتي نامل ان تفضي الى توافقات مبدئية في اتجاه تشكيل الحكومة ".

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