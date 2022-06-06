2022/06/06 | 09:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد موقع “الطاقة ” المتخصص بأن شركة أرامكو السعودية، أعلنت عن رفع أسعار البيع الرسمية لخاماتها النفطية، للشحنات التي تسلم شهر يوليو المقبل، بأكثر مما كان متوقعا.وفي التفاصيل، ذكر أن “أرامكو السعودية” رفعت أسعار البيع الرسمية بأكثر من المتوقع، وذلك في ظل استمرار انتعاش أسعار النفط في نطاق 115 إلى 120 دولارا […]

ظهرت المقالة أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع منتجاتها لآسيا بأكثر من المتوقع أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع منتجاتها لآسيا بأكثر من المتوقع) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع منتجاتها لآسيا بأكثر من المتوقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).