كريستيانو يقود البرتغال لاكتساح سويسرا

2022/06/06 | 09:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد سجل كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، هدفين، ليقود بلاده إلى الفوز على السويسري ضيف 4-0.وتواجه الفريقان خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول، لبطولة دوري الأمم الأوروبية، التي شهدت أيضا تعادل المنتخب التشيكي مع نظيره الإسباني 2-2.وسجل رونالدو هدفيه عند الدقيقتين […]

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