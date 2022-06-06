حصار أسد جبلي في فصل دراسي داخل مدرسة في كاليفورنيا.. شاهد ما حدث

2022/06/06 | 09:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجول أسد جبلي في مدرسة ثانوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ودخل الفصل الدراسي واستقر هناك وقد تمكن الأسد الجبلي قبل وصول الطلاب من الدخول من باب الثانوية المفتوح إلى الداخل، وقد رصده حارس أمن المدرسة وبسرعة بديهية لاحظ أن الحيوان قد دخل فصلا دراسيًا خاليًا من الطلاب فقام بإغلاق الباب خلفه واحتجزه بالداخل.

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