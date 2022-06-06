"المجد لأوكرانيا".. قرصنة موقع وزارة الإسكان الروسية

2022/06/06 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة البناء والإسكان والمرافق الروسية للاختراق، إذ تؤدي عمليات البحث على الإنترنت عن الموقع إلى عبارة “المجد لأوكرانيا” باللغة الأوكرانية، بحسب رويترز،

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