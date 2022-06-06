السعودية تعلن وصول أول قافلة حجاج الى بيت الله الحرام

2022/06/06 | 09:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسعد باستقبال ضيوف الرحمن من خارج المملكة بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة.

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