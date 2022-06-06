المرور تنوه الى قطع طريق رئيسي في الكاظمية ببغداد

2022/06/06 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، تنويها بشأن قطع طريق رئيسي في الكاظمية ببغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "سيتم قطع الطريق المؤدي من بوابة مدخل الكاظمية باتجاه ساحة جدة اليوم من الساعة 3 عصراً الى الساعة 8 مساءاً لغرض الاكساء والتبليط".

واضاف ان "القطع سيكون من ساحة جدة باتجاه ساحة عدم وباتجاه الدباش لاغراض اعمال رصف الشارع لذا اقتضى التنويه".

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