خام برنت يقفز لـ 121 دولارا للبرميل

2022/06/06 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، في سوق النفط للعقود الآجلة، بنحو دولارين، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت 121.78 دولار للبرميل، فيما وصلت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى 120.99 دولار للبرميل.

وكان النفط، سجل نهاية الأسبوع الماضي، سادس مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ليستقر فوق 118 دولارا محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3%، فيما أنهى خام برنت تعاملات الجمعة عند مستوى 121.35 دولارا، بمكاسب 3.74 دولار، أو 3.18%.

ويوم الخميس، وافق تحالف أوبك بلس على زيادة الإنتاج خلال شهري تموز وآب.

وفي الوقت نفسه، تجاوز نمو الوظائف في الولايات المتحدة التقديرات، مما يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي الذي سيعزز الطلب على الخام والمنتجات المكررة، حسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغز

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