خشان: مصروفات البرلمان ورئاسي الجمهورية والوزراء كافية لحل أزمة العقود والأجراء

2022/06/06 | 10:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استهجن النائب المستقل باسم خشان اليوم الأحد، عمل المحاضرين بـ “المجان”، فيما أكد أن النثرية المخصص للبرلمان ورئاستي الجمهورية والوزراء، إضافة لشخوص الوزراء، تكفي لتثبيت وتعيين المتعاقدين والأجراء اليوميين.وقال خشان في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، إن “المحاضرين لا يجوز أن تكون خدمتهم مجانية أصلا، فما يخصص لمجلس النواب من نثرية ومصاريف […]

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