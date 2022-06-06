كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطلقان 8 صواريخ ردا على كوريا الشمالية

2022/06/06 | 10:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنه ردا على استفزاز كوريا الشمالية بإطلاقها لثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقت يوم السبت، "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة" صباح الاثنين ما مجموعه ثمانية صواريخ أرض - أرض.

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