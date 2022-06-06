الصراع والتناقض بين الجديد والقديم - فلاح أمين الرهيمي

2022/06/06 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي حاول مفكري التجديد توليد صيغ جديدة ومعاني حديثة في محاولتهم للاحتفاظ بمولدات الفكر الجديد واستمراريته في الأداء وإدخال مفاهيم رؤيا واجتهادات تندرج في عملية استبدال تدريجي يؤدي إلى استنساخ المعنى الأول وجعل الفكر الجديد يتجدد ويتطور في الحياة ولكن هذا لم يحدث لأن محاولتهم استبدال المعاني تستوجب أن تسلك طريق التثقيف لمدة طويلة لكي يستطيع المجتمع أن يستوعب الأفكار الجديدة مما أدى إلى خلق اضطرابات بال ......





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