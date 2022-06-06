2022/06/06 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي مع كل المنجز الغربي الشامل في الميادين المختلفة، الا انه ظل عاجزا عن ان يحل اشكالية التفارق العقل/ مجتمعي، ومع تنويهاته بهذا الصدد، وتنظيرات البعض، الا ان هذه لم تتعد التوهمات، أوالاشارات من بعيد، فظلت الاحادية المجتمعية الاصل تحول دون العبور الى ساحة المجتمعية الفعلية، وتكرست التعميمية الطبقية الاوربية، والسعي الى فرضها كنموذج وحيد على المعمورة، على خلاف الواقع ونمطية الديناميات والقوانين الفعليه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكذوبة -الصراع الطبقي- اليوم ... / ملحق - عبدالامير الركابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكذوبة -الصراع الطبقي- اليوم ... / ملحق - عبدالامير الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).