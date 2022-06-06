المغنسيوم يفيد نظامك الغذائي

2022/06/06 | 10:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يشير خبراء التغذية إلى أهمية المغنيسيوم في تحسين النظام الغذائي لأهميته الكبيرة لوظائف الجسم، ويشددون على ضرورة التركيز في طعامنا على ثمانية مصادر لهذا المعدن الهام.ويستخدم المغنيسيوم لتحويل الطاقة في الطعام إلى شكل قابل للاستخدام، حتى يتمكن الجسم من استخدامه كوقود، وتخزينه داخل العظام.ويوصي الخبراء تضمين400-420 ملغ يوميا للرجال و 310-320 […]

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