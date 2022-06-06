المرور: قطع طريق يؤدي إلى بوابة مدخل للكاظمية في بغداد 5 ساعات

2022/06/06 | 10:17 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت مديرية المرور العامة، الإثنين، عن قطع طريق يؤدي إلى بوابة مدخل منطقة الكاظمية في بغداد لمدة 5 ساعات.

وقال المكتب الإعلامي للمديرية، في بيان، إنه “سيتم قطع الطريق المؤدي من بوابة مدخل الكاظمية باتجاه ساحة جدة اليوم من الساعة 3 عصراً الى الساعة 8 مساءً لغرض الاكساء والتبليط”.

ولفت إلى أن القطع سيكون أيضاً من ساحة جدة باتجاه ساحة عدن وباتجاه الدباش لأغراض اعمال رصف الشارع”.

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