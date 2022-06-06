2022/06/06 | 10:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت هيئة الإعلام والاتصالات خطوات تجهيز خدمة الانترنت المجاني لأكثر من 95 ألف أسرة تعيلها امرأة مطلقة أو أرملة مدرجة ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتدرس تزويدهم بخدمات اتصال مجانية.

وقال مدير دائرة الخدمة الشاملة في الهيئة علي عبد الزهرة، إنه تم تدوين وإرسال البيانات والأرقام الخاصة بالأسر المشمولة بالخدمة، لغرض المضي بتنفيذ القرار خلال العام الحالي.



وأوضح أن الأولوية في الشمول بقرار الانترنت المجاني كانت للمعيلة التي لديها أطفال ضمن سن الدراسة، وذلك ضمن سعي الهيئة لتطوير القدرات المجتمعية من خلال توفير الدعم ضمن اختصاص عملها.

ولفت عبد الزهرة إلى وجود توجه لتجهيز الأسر ذاتها بخدمة الاتصال المجاني عبر شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، كخطوة ثانية لدعم هذه العوائل بعد نجاح تجربة الانترنت المجاني وتقييمه من قبل المختصين في الهيئة.

وبين أن تنفيذ القرار يأتي ضمن فقرة عقدية خاصة بعقود شركات الهاتف النقال متعلقة بتمويل الخدمة الشاملة الخاصة باستقطاع مبالغ من الشركات لهذه المشاريع التي تستهدف الشرائح الفقيرة في المجتمع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات: المباشرة بتجهيز 95 ألف أسرة من هذه الفئات بإنترنت مجاني) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات: المباشرة بتجهيز 95 ألف أسرة من هذه الفئات بإنترنت مجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).