70 شركة بريطانية تجرب العمل لمدة 4 أيام أسبوعيا

2022/06/06 | 10:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعتزم 70 شركة بريطانية خوض تجربة العمل لمدة 4 أيام أسبوعيا دون خفض أجور موظفيها البالغ عددهم أكثر من 3 آلاف عامل.وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن تجربة العمل لمدة 4 أيام أسبوعيا ستستمر لمدة 6 أشهر، وهي الفترة التي يعتبرها المنظمون أكبر فترة تجريبية للعمل 4 أيام في الأسبوع […]

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