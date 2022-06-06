التجارة تعلن وصول باخرة محملة بـ 51 الف طن من الحنطة

2022/06/06 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن وصول باخرة محملة بـ 51 الف طن من الحنطة الموردة من مناشئ اجنبية لتعاقدات سابقة اجرتها لجنة التعاقدات المركزية في الوزارة لحساب البطاقة التموينية الى ميناء ام قصر الجنوبي عن تعاقدات سابقة اجرتها الوزارة عن طريق المناقصات الرسمية.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن عمليات تفريغ واسعة لحمولة الباخرة بدأت وفق خطة تسويق ونقل وضعتها الشركة الى مخازن المحافظات عبر الاسطول الناقل وبمشاركة اسطول النقل البري التابع لوزارة النقل والشركة العراقية للنقل البري احد شركات القطاع المختلط".

واضاف ان "حمولة الباخرة جزء من الكميات التي تعاقدت الوزارة لشرائها بشكل عاجل لاستكمال الحصص اللاحقة من مادة الطحين ضمن البطاقة التموينية"، لافتاً الى "وجود عقود لاحقة ستجري مع مناشئ استرالية وامريكية وكندية ضمن اليات مذكرة التفاهم مع الدول حال اقرار قانون الامن الغذائي الذي يناقش الان في مجلس النواب والذي يشكل انعطافة مهمة لدعم البطاقة التموينية في ظل الازمة التي يشهدها العالم نتيجة ارتفاع الاسعار وقلة الانتاج العالمي ".

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