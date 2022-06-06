عقب هجوم مباغت.. محافظة عراقية تشهد استنفاراً امنياً مشددًا

2022/06/06 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاكد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن استنفار امني في منطقة هاشميات ديالى عقب هجوم مباغت.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "منطقة الهاشميات (12كم شمال غرب بعقوبة) تعرضت الى هجوم مباغت من قبل داعش استهدف نقطة حماية لكاميرا حرارية في محاولة لتدميرها من خلال اسلحة القنص"، لافتاً الى ان "الكاميرات تضرر بالفعل بعد اصابة اجزاء منها".واضاف، ان "الاجهزة الامنية استنفرت وبدات عمليات تمشيط خاصة وان لهجوم هو الاول من نوعه منذ 8 اشهر في قاطع يشهد استقرار نسبي"، مشيراً ان "الاهالي حملوا السلاح لإسناد القوات الامنية في تعقب خلايا داعش التي هربت صوب البساتين والمناطق الزراعية".وتعاني محافظة ديالى من خروقات أمنية شبه يومية غالباً ما تسفر عن سقوط ضحايا وجرحى في صفوف القوات الأمنية، إضافة إلى المدنيين، رغم استمرار العمليات الأمنية والعسكرية فيها منذ أشهر طويلة، والانتشار العسكري الواسع.

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