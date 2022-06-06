اسقاط طائرة مسيرة فوق سجن الرصافة وسط بغداد

2022/06/06 | 10:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باسقاط طائرة مسيرة من طراز “كواد كابتر” كانت تحوم فوق سجن الرصافة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، إن قوة حماية ابراج الطوق الامني لوزارة الداخلية وتسفيرات الرصافة تمكنت من اسقاط طائره مسيرة صغيرة الحجم في دائرة الاصلاح العراقية، موضحا أنه تم التحفظ عليها لحين فحصها من قبل الادلة الجنائية، لافتا الى ان الطائرة خالية من اي مواد متفجرة.

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