محتجون يقطعون طريق بغداد – كركوك لليوم الثاني على التوالي

2022/06/06 | 10:38 - المصدر: وكالة خبر

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قام محتجون غاضبون، الإثنين، (6 حزيران، 2022)، بقطع طريق كركوك – بغداد، المار بمحافظة ديالى، لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء الخدمات.

وقال مصدر، إن محتجين غاضبين قاموا صباح اليوم، بقطع طريق كركوك – بغداد، قرب منصورية الشط (30 كم شمال غرب بعقوبة)، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على سوء الكهرباء والخدمات.

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