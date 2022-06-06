الشرطة المجتمعية: انقاذ امرأة من الانتحار في كركوك

2022/06/06 | 10:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، عن انقاذ امرأة من الانتحار في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان، أن “مفارزها تمكنت من انقاذ امرأة حاولت الانتحار من أعلى جسر في كركوك نتيجة الضغط النفسي والمشاكل الأسرية التي تعرضت لها”، مبينة أنها “استطاعت أن تنهي حالة تعنيف تعرض لها شاب في بغداد من قبل ذويه، وتفك قيود حبسه في إحدى غرف الدار”.

واضافت انها “قدمت الدعم النفسي والمعنوي للحالتين، حاثة ذويهما على رعايتهما والاهتمام بهما، ومحاولة حل مشاكلهما بالطرق الودية والسلمية بعيدا عن العنف والإكراه”، متعهدة “بمتابعة الحالتين ضمن مبدأ الرعاية اللاحقة الذي تعمل بموجبه، لمتابعة أحوال ضحايا العنف والمشاكل الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم والمباشر لهم”.

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