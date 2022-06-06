تقليص إمدادات الكهرباء تدخل على خط أزمة أمنية في محافظة عراقية

2022/06/06 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

حذر القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، اليوم الاثنين، من خطورة تقليص امدادات الكهرباء على مناطق ساخنة في ديالى.

وقال عبد الهادي لـ(بغداد اليوم)، ان "مناطق عديدة في ديالى تعتمد بشكل اساسي في ملف مواجهة داعش على منظومة الكاميرات الحرارية وخاصة في الليل لصد اي تسلل او تعرض إرهابي"، لافتاً الى "نقص امدادات الكهرباء بنسبة تجاوزت الـ 70% خلق ضرر بالغ في صعوبة تشغيل الكثير من تلك الكاميرات رغم الحاجة الماسة اليها".

واضاف عبد الهادي، ان "مناطق العظيم وحمرين وغيرها ذات خصوصية في المشهد الامني ويجب ان تدعم في ملف ديمومة الكهرباء على مدار الساعة لتشغيل الكاميرات وبخلافه سنكون امام سيناريو خطير".

واقر بان "13 منطقة ضمن حدود ديالى تعتبر حمراء في ملفها الامني بسبب تكرار ملف الخروقات تضررت بشكل مباشر بازمة الكهرباء الاخيرة محذرا من استغلال الازمة من قبل خلايا داعش التي تتمتع بوجود نواظير وامكانيات اخرى ستحاول اثارة الاوضاع والاضرار بالامن والاستقرار الداخلي".

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