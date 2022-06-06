لليوم الثاني.. محتجون غاضبون على الكهرباء وشحة الماء يقطعون طريق بغداد- ديالى

2022/06/06 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىتنشر (بغداد اليوم)، الإثنين، مقطعاً فيديويا يوثق خروج عدداً من المحتجين الغاضبين بتظاهرة على سوء الكهرباء وشحة الماء.وقال مراسلنا ان "المتحجين خرجوا بتظاهرة في منطقة منصورية الشط وأقدموا على قطع طريق ديالى- بغداد".

وتعاني محافظة ديالى من تردي الواقع الخدمي خصوصا بما يتعلق بالكهرباء والماء|، بحسب ما اكده عدد من ابناء الأهالي في المحافظة، الأمر الذي يتسبب بين الفترة والآخرى باندلاع تظاهرات واحتجاجات امام المباني الحكومية او على الطرق الحيوية في ديالى

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