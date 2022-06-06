2022/06/06 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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انطلاق عملية أمنية في قضاء الدور شرقي صلاح الدين » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 11:12

واع/

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