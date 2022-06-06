“سيتي” يتوقع نموا أضعف في الطلب على النفط في 2022

2022/06/06 | 11:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع “سيتي بنك” نموا أضعف في الطلب على النفط يبلغ 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2022 بسبب الرياح الاقتصادية المعاكسة وعمليات الإغلاق في الصين وارتفاع الأسعار.وعلى الرغم من تناقص الإنتاج والصادرات النفطية الروسية، قال سيتي بنك إن توقعات انخفاض الإنتاج الروسي بما يتراوح بين مليوني برميل وثلاثة ملايين مبالغ فيها.وأوضح […]

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