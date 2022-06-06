2022/06/06 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ منتخب مصر مشواره في المجموعة

الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس

الأمم الإفريقية لكرة القدم المقرر

إقامتها بكوت ديفوار عام 2023 بالفوز 1 -

صفر على ضيفه منتخب غينيا في الجولة

الأولى للمجموعة يوم ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تحقق فوزاً صعباً على غينيا في تصفيات كأس إفريقيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تحقق فوزاً صعباً على غينيا في تصفيات كأس إفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).