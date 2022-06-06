في كربلاء : وزارة الصحة العراقية تمنح مصنعا لإنتاج الحقن الطبية رخصة تشغيلية (مصور)

2022/06/06 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت وزارة الصحة العراقية رخصة

تشغيلية لمصنع بوابة العراق الذهبية

لإنتاج الحقن التابع للعتبة الحسينية

المقدسة.

وقال مدير المصنع المهندس عماد جواد

لوكالة نون الخبرية " إن المصنع حصل على

رخصة تشغيلية

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