الإلهام والتطوير وتوفير الفرص.. هكذا تجذب تايلاند الشباب للعب الغولف

2022/06/06 | 11:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من عامين من إغلاق الحدود بسبب الجائحة، بدأت دول جنوب شرق آسيا بالانفتاح ببطء على السياحة الدولية.وبالنسبة للبعض، فإن رياضة الغولف هي أفضل طريقة لجذب الزوار الذين يُنفقون أموالهم بشكل كبير.

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