مذبحة في مصر.. رجل يتفح النار على أفراد أسرته

2022/06/06 | 11:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتكب شاب مذبحة، الاثنين، إذ أطلق النيران على جميع أفراد أسرته، المكونة من 6 أشخاص، في محافظة قنا، جنوبي مصر.

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