مركز اقتصادي يشخص ارتفاع بأسعار تذاكر الطيران محليأ وعالميأ

2022/06/06 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف المركز العراقي الاقتصادي، اليوم الاثنين، عن ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر الطيران محليأ وعالميأ والذي أسهم بتعديل اجازات الصيف الحالي، مشيرا الى أن القطاع يعاني من عدم الاستقرار في العراق.

وقال مدير المركز وسام حدمل في بيان ان "أرتفاعات اسعار تذاكر الطيران بشكل عام ياتي من عوامل عدة في مقدمتها أرتفاع أسعار النفط عالميأ والحرب الروسية الأوكرانية والاحداث الاقتصادية والسياسية في العالم ومن ثم ارتفاع الطلب بمستويات كبيرة مع محدودية السعات المقعدية على العديد من الوجهات الاقليمية والعالمية".

وبين الحلو ان "تأثير ارتفاع تكاليف السفر بشكل عام أثر بنسب متفاوتة على مخططات أجازات الصيف الحالي "، مشيرأ الى ان "الرغبة في السفر بعد عامين ونيف على اندلاع الجائحة لا تزال بذات الزخم لكن البعص بادر الى تغير الوجهات السياحية لأخرى".

وبين مدير المركز ان "ارتفاع اسعار تذاكر السفر يختلف بسحب الوجهات والدولة المحدد ومدة الاجازة وعدد افراد الاسرة"، موضحأ ان "العديد من الفئات والعوائل فضلت تعديل مخططاتها امأ من خلال تأجيل الاجازة لغاية أستقرار الأسعار أو عبر اختيار دول ووجهات وفنادق أقل تكلف فيما لجأ البعض الى تخفيف ميزانية الانفاق خلال الاجازة او تقليل عدد ايام السفر في الاجازة".

وختم الحلو ان "الوضع في العراق على وجه الخصوص يشهد عدم اريحية للتشجيع على السفر بسبب عوامل في مقدمتها عدم تشكيل حكومة لغاية الان وعدم اقرار الموازنة المالية للعام الحالي ناهيك عن الانسداد السياسي الحاصل والاختلافات السياسية والازمات الاقتصادية الكبير والمشاكل المتنوعة والمتعددة في البلاد وتغيرات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وقلت تجهيز ساعات الكهرباء خلال الصيف الحالي قد أسهم بشكل كبير بعدم اسقرار أغلب القطاعات الاقتصادية في العراق".

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