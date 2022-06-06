وطني الصالات يواجه فلسطين بطموح الفوز في غرب آسيا

2022/06/06 | 11:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه المنتخب الوطني بكرة الصالات، المنتخبِ الفلسطيني اليوم الإثنين لحسابِ الجولةِ الثانية من بطولةِ غرب آسيا المُقامة منافساتها حالياً في دولةِ الكويت.وسيرتدي لاعبو منتخبنا لكرةِ الصالات “الشارةَ السوداء” مع الوقوفِ دقيقة حدادٍ على روحِ المرحوم لاعب منتخبنا الوطنيّ السابق (حيدر عبد الرزاق ) في مباراة اليوم.ووافقَ اتحاد غرب آسيا على طلبِ […]

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