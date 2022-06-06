القبض على 21 شخصاً بتهم مختلفة في ذي قار

2022/06/06 | 11:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة اجرام المحافظة تمكنت من القبض على 5 متهمين مطلوبين بقضايا القتل والسرقة.

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