وزيرا خارجية مصر والأردن يصلان بغداد لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

2022/06/06 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن وصول وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي إلى بغداد.

وقال الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي وصلا اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية"، مبيناً، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين كان في استقبال الوزيرين".

وأضاف، أن "وزير الخارجية سيجري مع نظيريه الأردني والمصري مباحثات في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مشيراً، الى أنه "من المتوقع أن يلتقي الوزيران الرئاسات الثلاث".

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