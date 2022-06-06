وفد من حكومة الاقليم يصل بغداد لبحث ملف النفط- عاجل

2022/06/06 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل وفد من حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، إلى بغداد للتباحث مع الحكومة الاتحادية حول ملف النفط وبعض القضايا العالقة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لحكومة الاقليم تلقته (بغداد اليوم)، أن "الزيارة تهدف إلى مواصلة المناقشات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد".

وأشار البيان ، الى أن "الوفد يتكون من خالد شواني، وزير الاقليم للمفاوضات مع الحكومة الاتحادية، ورئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة الاقليم".

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