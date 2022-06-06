2022/06/06 | 11:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UsdFng2fKxA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة صباحية | كاميرا صباح دجلة في شارع المتنبي مع الزميلة رواء نوري) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة صباحية | كاميرا صباح دجلة في شارع المتنبي مع الزميلة رواء نوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).