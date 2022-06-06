وفد حكومة كردستان يصل الى بغداد

2022/06/06 | 11:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وفد حكومة إقليم كردستان، الاثنين، إلى العاصمة بغداد، بهدف إيجاد للمشاكل العالقة بين الطرفين.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الوفد يترأسه وزير الإقليم خالد شواني وسيعقد اجتماعا مع وزارة النفط والمالية الاتحادية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.وأضاف أن “الوفد سيبحث مع الحكومة الاتحادية ملف النفط، خاصة بعد ورود تهديدات بإقامة دعوى ضد […]

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