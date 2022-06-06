الدفاع الروسية تعلن حصيلة العملية الخاصة في أوكرانيا خلال 24 ساعة

2022/06/06 | 11:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمرت بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى في مقاطعة خاركوف بشمال شرق أوكرانيا، ورشات مصنع كانت موقعا لترميم وإصلاح مدرعات للجيش الأوكراني.جاء ذلك في إفادة صباحية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أضاف أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو أصابت 4 مواقع قيادة للقوات […]

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