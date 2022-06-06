وعود برلمانية بزيادة تخصيصات مؤسسة الشهداء

2022/06/06 | 11:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الاثنين، عن تلقيها وعوداً برلمانية بزيادة تخصيصاتها البرلمانية، فيما اشارت الى أن التوجه لتعديل قانون ضحايا الإرهاب.

وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا الإرهاب في المؤسسة طارق المندلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لجنة الشهداء النيابية، استضافة الكادر المتقدم في مؤسسة الشهداء لبحث مجموعة من الملفات والقضايا التي تهم شريحة الشهداء".

وأضاف أن "هناك مجموعة من القضايا التي تم الاتفاق عليها من بينها اجراء تعديل على قانون ضحايا الإرهاب فضلاً عن زيادة تخصيصات مؤسسة الشهداء ضمن موازنة العام الحالي إضافة إلى تقديم طلب بتضمين التخصيصات في قانون الأمن الغذائي ورفعه إلى اللجنة المالية".

وأشار إلى أن "الاستضافة البرلمانية استعرضت ايضاً صندوق الشهداء ومدى تعاون الوزارات في تنفيذ الفقرات الخاصة بذوي الشهداء وكذلك ملف ضحايا الإرهاب والمتعلقات الخاصة بذلك"، مبيناً، أن " المؤسسة عليها التزامات كبيرة واستحقاقات لعائلات الشهداء تتطلب تخصيصات مالية إضافية".

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