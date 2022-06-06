أول تعليق لميسي بعد خماسية إستونيا

2022/06/06 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منتخب بلاده لاكتساح إستونيا في مباراة ودية، بإحرازه الأهداف الخمسة في شباك الحارس ماتفي إيغونين، مساء الأحد، في لقاء ودي جمع الفريقين بإسبانيا.

وأعرب ميسي عن سعادته، عبر حسابه على “إنستغرام”: “لا يمكننا إنهاء الموسم بشكل أفضل، لقد فزنا بفيناليسيما (أمام إيطاليا)، واليوم أضفنا المزيد من الدقائق للتحضير لكأس العالم”.

وأضاف: “شكرا مجددا لكل من جاء إلى الملعب، ولمن تابعنا من بعيد”.

وختم: “سنستريح لبضعة أيام ونعود قريبا جدا، تحياتي للجميع”

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