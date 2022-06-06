التضخم يواصل ارتفاعه في تونس ويبلغ 7.8%

2022/06/06 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضح المعهد أن أسعار المواد الغذائية في تونس ارتفعت هي الأخرى على أساس سنوي بنسبة 8.2%، في ظل ارتفاع أسعار البيض بنسبة 23% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.1% والغلال الطازجة بنسبة 16.8% وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 9.7%وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 8.5% والأسماك بـ8.4%.

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