أمانة بغداد تنبه: طريق 14 تموز سيشهد قطعاً حتى الساعة 12 ليلاً

2022/06/06 | 11:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل ..تنويه مهم ..تنوه امانة بغداد الى قطع تام لطريق ١٤ تموز للجانب الممتد من ساحة جده قرب بوابة بغداد الى ساحة عدن هذا اليوم الاثنين الموافق ٦ / ٦ / ٢٠٢٢ من الساعه ٦ مساءً وحتى الساعه ١٢ ليلاً بالتنسيق والتعاون مع قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة لغرض اكساء طبقة سطحية […]

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